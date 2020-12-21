У Києві через COVID-19 вмирає більше чоловіків, ніж жінок. Найвища смертність серед людей старше 65 років, - Кличко

У столиці від коронавірусу вмирає більше чоловіків, ніж жінок. Найвища смертність серед людей старше 65 років.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Люди старше 65 років - це головна група ризику. Така ситуація спостерігається в усьому світі. Саме серед літніх людей - найвищий відсоток летальних випадків від ускладнень хвороби. У них, у багатьох, - хронічні хвороби серця, легень, цукровий діабет. Тому вірус викликає ускладнення. Важко переносять коронавірус і ті молоді люди, які мають такі ж проблеми зі здоров'ям, - зазначив мер столиці. - Що стосується смертності від коронавірусу, то в Києві помирають більше чоловіків. Із 1723-х летальних випадків від початку пандемії в столиці - 952 чоловіки та 771 жінка", - повідомив Кличко.

За його словами, лікарі зазначають, що серед тих, у кого виникають ускладнення, - і хворі, які пізно звертаються по медичну допомогу. Тому медики зауважують, що за перших же симптомів вірусу потрібно відразу звертатися до свого сімейного лікаря. Який опитує пацієнта і, за наявності симптомів COVID-19, направляє до нього мобільну бригаду, яка візьме зразки на ПЛР-тест.

"А в нас, на жаль, багато випадків, коли люди тиждень займаються самолікуванням. І самі призначають собі препарати, які можуть ускладнити хворобу. Зокрема, і антибіотики. Але лікарі наголошують, що антибіотики не допомагають у лікуванні COVID-19. Тому що це - вірусна інфекція. А вірусну пневмонію лікують не так, як бактеріальну, - сказав мер. - Ухвалюючи рішення про призначення антибіотиків хворому на коронавірус, лікар має врахувати стан пацієнта і результати специфічних аналізів крові. Антибіотик "про всяк випадок" під час COVID-19 - небезпечний! Варто пам'ятати про це", - зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Києві перевищила 100 тис. За добу померли 10 осіб, виявлено 673 нові випадки, - Кличко