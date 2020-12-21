Сьогодні-завтра технічний звіт про катастрофу літака МАУ буде опубліковано, - МЗС Ірану
Про це на брифінгу заявив офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатибзаде, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, він прокоментував заяви міністра закордонних справ Канади Франсуа-Філіпа Шампаня про сумніви в офіційній версії Тегерана, який стверджує про "людську помилку".
"Державний департамент працює над тим, щоб зробити ситуацію максимально прозорою. Я закликаю міністра закордонних справ Канади і уряд Канади проявити дипломатичність і знати свої межі, інакше вони отримають іншу відповідь", - зазначив Хатибзаде.
Він також звинуватив Канаду в тому, що вона "закидає камінням" Іран під час розслідування.
"Сьогодні-завтра технічний звіт буде опубліковано до річниці трагедії і буде направлено українській стороні та іншим причетним до неї особам", - додав Хатибзаде, спростувавши те, що Тегеран затягує розслідування.
Нагадаємо, раніше канадський міністр заявив, що не вірить у версію про "людську помилку", на якій наполягає Іран. При цьому він не став озвучувати свої версії катастрофи.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У листопаді стало відомо, що іранський уряд має намір закласти в державний бюджет 200 мільйонів євро на виплату компенсацій сім'ям жертв катастрофи літака МАУ.