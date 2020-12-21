На Раді асоціації Україна-ЄС 11 лютого очікується підписання чотирьох угод, - Точицький

Чотири угоди можуть бути підписані на засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 11 лютого, в тому числі угоди про спільний авіаційний простір та про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів (т.зв. "промисловий безвіз", АСAА).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

"Що стосується угод. Я вже говорив про можливе підписання АСAА, говорив про можливе підписання спільного авіаційного простору. Є ще досить серйозна можливість підписати Угоду Interbus про поширення повноважень і перевезень в європейському просторі, а також нові правила Пан-Євро-Мед (про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження. - Ред.) можуть бути розширені під час засідання ради", - сказав постпред України при ЄС.

Точицький зазначив, що засідання Ради буде досить насиченим не тільки в питанні можливого підписання угод.

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"Ми повинні досить ґрунтовно обмінятися думками про ті додатки, ті регуляції, які можуть бути переглянуті в торговельній сфері ... Крім цього, ми повинні будемо оцінити і рівень нашого виконання Угоди про асоціацію. Тобто 11 лютого пів дня будуть досить насиченими як для глави уряду, так і його команди, яка прибуде з ним сюди для переговорів", - підсумував Точицький.