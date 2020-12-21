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Під час поширення вакцин проти COVID-19 злочинність різко зросте, - глава Інтерполу

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Під час поширення вакцин проти COVID-19 злочинність різко зросте, - глава Інтерполу
Генеральний секретар Інтерполу Юрген Шток передбачив значне зростання злочинів, пов'язаних з перевезеннями вакцини проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на європейські ЗМІ.

"Під час поширення вакцин злочинність різко зросте. Ми побачимо крадіжки, зломи складів і атаки на перевезення вакцини", - сказав Шток.

Зазначається, що в понеділок відбудеться засідання комітету Європейського агентства лікарських засобів (EMA) щодо вакцини BioNTech і Pfizer, на якому буде порушено питання про видачу дозволу на її застосування.

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Після того, як буде надана рекомендація для випуску вакцини на ринок ЄС, Європейська комісія прискорить процес прийняття рішення з метою надання протягом декількох днів дозволу на її комерціалізацію в усіх державах-членах ЄС та Європейської економічної зони.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • нетоварищ
    Так преступность бурно растет, потому что граждане хотят вне очереди уколоться, или наоборот, не хотят вакцинироваться, и потому взрывают склады? Уточните пожалуйста.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    шо за бред? прямо...средневековье...
    на хер преступности ваша вакцина???? что они с нею будут делать ???
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Перепродавать мише с максимом.
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