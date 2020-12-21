Радуцький: Для успіху в боротьбі з COVID-19 в Україні потрібно прищепити половину населення

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу") заявив, що згідно з рекомендацією ВООЗ, для позитивного результату в боротьбі з епідемією COVID-19 потрібно вакцинувати в наступному році 50% населення України, що становить приблизно 20 млн громадян.

Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ.

"У світі є підтверджена вакцина BioNTech і Pfizer, чекаємо, що зараз повинна вийти вакцина Johnson & Johnson і китайська вакцина. Наші посли в п'ятницю отримали доручення президента включитися в цю боротьбу за чергу за вакциною", - зазначив Радуцький.

"За рекомендацією ВООЗ, позитивного результату ми повинні досягти, якщо буде провакциновано близько 50% населення в наступному році - це приблизно 20 млн", - додав він.

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Тобто, за словами голови комітету, Україні знадобиться, крім вакцин для 4 млн українців, які будуть надані в рамках COVAX, вакцини ще для 16 млн громадян.

"Наскільки я знаю з тих переговорів, які веде уряд сьогодні, то зараз власники вакцин ведуть переговори з тими країнами, які мають великі потужності для виробництва вакцин - це Мексика, Бразилія, Індія. Як тільки вакцин буде з'являтися більше - тим більше шансів у України закуповувати цю вакцину поза квотами", - додав Радуцький.