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Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

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Зеленський підписав закон про прискорений доступ до вакцини проти COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє термінову реєстрацію в Україні вакцин проти COVID-19.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Закон наш комітет розробив і президент вже підписав цей закон, який дозволяє термінову реєстрацію таких вакцин, які пройшли сертифікацію в країнах із жорсткою регуляторною політикою", - заявив він, додавши, що до таких країн обов’язково долучається Індія, не як винахідник вакцин, а як виробник вакцини, де буде вироблятися, зокрема, вакцина проти коронавірусної хвороби компаніями Pfizer і BioNTech.

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"На звичайних потужностях стільки вакцини, скільки потребує світ виробити неможливо. За формулою ВООЗ - потрібно 3,5 млрд доз всьому світу", - додав Радуцький.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Крадуцкий.., и больше ничего можно не говорить.
  • Алексей Достоевский
    Ковид стой! Раз-два...
  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    Президент Владимир Зеленский подписал закон...
    Этот идиот только сейчас узнал про вакцину???? Нельзя было полгода назад принять этот закон? Дурачок как всегда все в последний момент, когда уже петух жареный клюет...
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