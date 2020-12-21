Разумков підписав Закон про Держбюджет України на 2021 рік і спрямував його на підпис президенту

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2021" (зареєстрований як законопроєкт №4000).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВР.

Згідно з документом, наступного року на розвиток освіти і науки планують виділити 139,5 млрд грн, на медицину - 159,9 млрд грн, на соціальний захист населення - 315 млрд грн. На безпеку і оборону держави передбачили 267 млрд грн.

Разом з тим, на боротьбу з пандемією наступному році виділять 19,4 млрд грн, з яких:

15,8 млрд грн - програма медичних гарантій;

2,6 млрд грн - закупівля вакцин;

1 млрд грн - запобігання поширенню COVID-19 в школах.

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Крім того, планується створення окремого спеціального фонду для протидії COVID-19.

Також заплановано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 р до 6000 грн; і з 1 грудня 2021 - 6500.

Закон переданий на підпис Президенту України.