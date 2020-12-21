Агровиробники позитивно зустріли закон про зниження ПДВ: Він підтримає галузь під час кризи

Агровиробники вітають ухвалення Верховною Радою закону №3656 про зниження ПДВ для продукції АПК з 20% до 14%.

Зниження ставки стане відчутною підтримкою для виробників, які постраждали від коронакризи і посухи.

"Моя область найбільше постраждала від посухи. Чи не кожен третій залишився без врожаю. А у всіх кредити, податки, люди, яким треба зарплату платити. Ми не просимо пільг. Але хоча б лояльних ставок і рівних умов для всіх - щоб все були в рівних умовах і всі однаково платили податки. Зниження ПДВ буде це заохочувати", - сказав Олександр Пересунько з Одеської області.

На думку агровиробника, знижуючи податкове навантаження на чесний бізнес, держава стимулює детінізацію виробництва: тіньовий сектор "вбиває" галузь не менше за природні катаклізми. "Виробник, який платить податки, ніколи не зможе виграти конкуренцію у того, хто не платить. Там більше грошей в обороті. Чим вище податкові зобов'язання, тим більше спокуси ховатися від сплати, використовувати всякі схеми, "скручування" й інші махінації. Особливо в такий кризовий рік, коли багато хто опинився на межі виживання", - зазначив Олександр Пересунько.

Від зниження ПДВ виграють всі. За рахунок зниженої ставки переробники зможуть збільшити обсяги закупівлі сировини. "Вони менше витратять, але й менше отримають відшкодування. Не можна сказати, що хтось один отримає вигоду. Чим більше переробки та експорту - тим більше грошей в країні. Бюджет і АПК від цього тільки виграють", - впевнена Наталія Рекичинська з Вінницької області.

Вона додала, що зниження ставки ПДВ і відновлення Міністерства аграрної політики стали для аграріїв сигналом: влада готова їх чути. "Ми з самого початку просили знизити ставку і захистити Мінагро від ліквідації. Галуззю, яка дає країні 40% валютної виручки, повинно займатися окреме міністерство, а не якийсь відділ або департамент", - сказала агровиробник.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №3656. Документ підтримали 255 народних депутатів. Раніше проєкт отримав позитивну оцінку Державної податкової служби та Мінфіну. Його також підтримали найбільші аграрні асоціації і більшість парламентських фракцій. Закон знижує ПДВ з 20% до 14% на велику рогату худобу і живих свиней, незбиране молоко, пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, соєві боби, цукровий буряк, насіння льону, сурепк ріпаку, соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур.