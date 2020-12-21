Податківці розкрили мільярдну схему ухилення від податків під час імпорту автомобілів з ЄС та США

Співробітники Державної фіскальної служби України спільно з ДПС України викрили масштабну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів із країн ЄС та США на майже 2 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Зазначається, що впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю. Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їхніх запчастин "підприємствам-скрутникам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту.

"Так було реалізовано понад 130 тис. транспортних засобів. Завдяки цим діям підприємства ухилилися від сплати податків на суму майже 2 мільярди гривень", - уточнюється в повідомленні.

Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, тобто злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.

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