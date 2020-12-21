Кабмін затвердив Держпрограму безпеки руху, націлену на зниження рівня смертності внаслідок ДТП

Сьогодні, 21 грудня, на своєму засіданні Кабмін затвердив нову Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року.

Документ був розроблений на основі раніше схваленої Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні до 2024 року. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

Її головна мета – знизити рівень смертності внаслідок ДТП порівняно з 2019 роком щонайменше на 30% до 2024 року та на 50% до 2030 року. Це, у свою чергу, дозволить щорічно вберегти більш як 1000 людських життів. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Безпека на дорогах – наш пріоритет №1. Нещодавно Уряд схвалив нову Стратегію безпеки руху до 2024 року, а сьогодні – відповідну Державну програму, яка була розроблена на її основі. Тому у наступному і подальших роках ми продовжимо розбудовувати сучасну інфраструктуру безпеки. Це сучасні кільцеві розв’язки та безпечні пішохідні переходи, майданчики для відпочинку водіїв, демпферні системи і фантоми, автоматичні комплекси "Зважування у русі", камери автофіксації порушень ПДР та інші важливі заходи. Вдячний Уряду за схвалене рішення", - зазначив Владислав Криклій.

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Також у повідомленні зазначається, що в 2021 році на реалізацію Держпрограми безпеки передбачено 2,4 млрд грн.