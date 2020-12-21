Якщо держава зобов'язує українців робити внески в пенсійні фонди, то саме вона має гарантувати цим внескам повну безпеку, - експерт

В разі запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи держава має гарантувати збереження внесків громадян.

Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Коли ми з вами говоримо про примусове накопичення коштів, тобто про обов’язковий платіж, то напевно українці будуть хотіти, щоби агентом цього обов’язкового накопичення була держава", - сказав Пендзин.

Натомість запропоновані на сьогодні законопроєкти щодо введення другого рівня пенсійної реформи №2683 та №4408 передбачають участь у програмі недержавних пенсійних фондів. А це викликає ризики щодо збереження пенсійних внесків громадян, переконаний експерт.

"Так, вони (пенсійні фонди – ред.) будуть під контролем державного регулятора, але ми бачили, скільки було банкопадів. Навіть при такому потужному органі, як Національний банк України", - нагадав Пендзин.

Він наголосив: найголовніше питання при введенні накопичувальної пенсійної системи – збереження пенсійних внесків громадян, які вони віддають на кілька десятків років. Тому ухвалення законопроєктів щодо пенсійної реформи потрібно відкласти, щоб провести дискусії з експертами та громадськістю.

"Немає фантастичних потреб, щоби це приймати зараз. На мій погляд, це має бути розглянуте в якомусь достатньо серйозному суспільному обговоренні і погоджено на рівні суспільного консенсусу. Поки що суспільство і економіка України не готова для подібних новацій", - вважає Пендзин.

Раніше економіст Сергій Блінов також заявив, що при впровадженні накопичувальної системи пенсійного забезпечення необхідно забезпечити механізм гарантування збереження пенсійних внесків громадян, який буде максимально чітко виписаний в законодавстві. Причому рівень гарантування накопичень у приватних фондах не повинен відрізнятися від того, що пропонується в банківських установах.

Раніше народний депутат Вікторія Гриб заявила, що запропоновані варіанти введення другого рівня пенсійної реформи можуть призвести до втрати українцями своїх пенсійних накопичень, оскільки законопроєкти не передбачають механізмів захисту вкладів від інфляції та девальвації. У підсумку, на її думку, пенсійні вклади може спіткати та ж доля, що і вклади в Ощадбанку СРСР.

Нагадаємо, зараз у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (№2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.