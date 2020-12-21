Щеплювати мешканців Білорусі російською вакциною проти COVID-19 почнуть у січні, - глава МОЗ РБ

Вакцинація жителів Білорусі проти коронавірусної інфекції за допомогою російської вакцини "Супутник V" розпочнеться в січні 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Перша партія вакцини надійде в січні. Ми почнемо кампанію зі щеплення в січні", - заявив глава МОЗ республіки Дмитро Піневич 21 грудня.

Зазначається, що в першу чергу будуть щеплені медики, вчителі, працівники торгівлі та інших сфер, що контактують з великою кількістю людей. Препарат вони отримають безкоштовно.

"Вакцину зареєстровано в країні, надано дозволи на клінічне застосування цієї вакцини. Вакцина може застосовуватися на території нашої країни вже в межах не клінічних випробувань, а звичайної роботи", - сказав Піневич.

Російська вакцина проти коронавірусу була розроблена НДЦЕМ імені Гамалії спільно з Російським фондом прямих інвестицій і отримала назву "Супутник V".

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