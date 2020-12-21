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Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ. ФОТО

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У полон найманців РФ потрапив воїн 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Пупко Олександр Іванович.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал, про це повідомляють засоби пропаганди російських окупаційних сил на Донбасі.

Воїн потрапив у полон у Луганській області, де тримає оборону військова частина.

Точні обставини події не відомі, за твердженням же російських окупаційних сил, український військовий був у стані наркотичного сп’яніння. Його "затримання" відбулось у районі окупованого населеного пункту Слов’яносербськ (Луганщина).

У пресслужбі військової частини наразі не підтверджують інформацію про полоненого воїна. Так само інформацію про зникнення не повідомляла пресслужба Операції об’єднаних сил.

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Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ 01
Воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі, - ЗМІ 02

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Al Be
    К террористам в "плен" не попадают. Попадают к террористам в заложники. И террористы за возвращение заложника требуют выкуп в той или иной форме, прибегая к шантажу. Следовало б определиться с дефинициями...
  • Igor L
    Полон українського бійця скорше за все став результатом агресивних диверсійних дій терористів на позиціях ЗСУ, що підтверджує підготовку російських терористичних сил до активних наступальних дій на Новий рік. Отже Президент Зеленський має негайно вводити Воєнний стан, відміняти режим припинення вогню і розпочинати знищення ракетно-артилерійськими ударами скупчення техніки та живої сили терористів біля лінії розмежування! Ні про які подальші розведення сил не може бути й мови, тільки активна війна в найгіршому її прояві з застосуванням всіх сил та засобів, артилерії та авіації!
  • Al Be
    Увы, это - к говнокомандующему, наивеличайшему наполеончику украинских кварталов... это говнецо полагает, что обладает бОльшим опытом и знаниями, чем обстрелянные военные. Оно думает, чтоего решения верны... самоуверенность шута четырежды убегавшего от повсток...
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