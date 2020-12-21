Євросоюз узгодив ціну вакцини проти коронавірусу - 15,5 євро за дозу

Європейський Союз узгодив ціну за вакцину проти коронавірусу розробки американського фармгіганта Pfizer і німецької біотехнологічної компанії BioNTech. Одна доза коштуватиме 15,5 євро (18,9 доларів).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, ціна за контрактом на поставку ЄС 300 млн доз препарату трохи нижче тієї, за яку домовилася купувати вакцину влада США.

Очікується, що Європейське агентство лікарських препаратів винесе рішення щодо вакцини вже в понеділок, 21 грудня. У свою чергу Єврокомісія оголосила, що через 2 дні після цього зможе дозволити використання вакцини в країнах ЄС.

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Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Pfizer і BioNTech показала 95% ефективність.

Крім того, раніше в американській корпорації Johnson & Johnson заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу буде коштувати менше, ніж 10 доларів.

Також повідомлялося, що Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу.