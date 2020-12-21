Людина "смотрящего" за Києвом Комарницького отримала частку в компанії, що купила готель "Дніпро", - ЗМІ

У схемі власності ТОВ "Смартленд", яке за 1,11 млрд грн викупило на приватизаційному аукціоні державний готель "Дніпро" на Хрещатику, з'явився новий співвласник. Ним стало ТОВ "Компанія з управління активами "Дельта Плюс", яка фігурує в кримінальній справі про присвоєння бюджетних коштів фірмами з оточення так званого "смотрящего" за столицею Дениса Комарницького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на видання "Олігарх".

Як відомо, власником готелю стало ТОВ "Смартленд". Власником 82% частки у цій фірмі є ТОВ "Айс Таун". Решта належить Максиму Терещуку, який також займає посаду керівника "Смартленд".

Журналісти зазначають, що до кінця листопада єдиним власником "Айс Тауну" був киянин Олексій Ігнунін, внесок якого до статутного капіталу становив 10 млн грн. Тепер у нього з’явився партнер – "КУА "Дельта Плюс", яке збільшило статутний фонд фірм на 1,11 млн грн., що дозволило стати власником 10% в "Айс Тауні".

Бенефіціаром "КУА "Дельта Плюс" через ТОВ "Нікос-Лайн" вказаний мешканець столиці Олександр Шестаков.

""КУА Дельта Плюс" фігурує в кримінальному провадженні №12019100060003089 від 2019 року, поліція стверджує що саме через цю КУА відбувалася реалізація фізособам нерухомості ТОВ "Варда спецбуд монтаж". Остання фірма присутня в документах нардепа Гео Лероса, які нібито були отримані під час обшуку СБУ з комп’ютера екс-депутата Київради Дениса Комарницького, якого ЗМІ називають нині "смотрящим" за Києвом від керівника Офісу президента Андрія Єрмака та нардепа Олександра Тищенка", - йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, перший об'єкт великої приватизації - готель "Дніпро" - був виставлений на продаж 15 липня. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

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Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року проте був перенесений через карантин і епідемію коронавірусу.

Аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн виграла фірма ТОВ "Смартленд".