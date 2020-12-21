Шойгу заявив про плани РФ щодо розгортання радіолокаційної станції в окупованому Севастополі

Російська Федерація планує в 2021 році розпочати будівництво радіолокаційної станції в окупованому Севастополі. Йдеться про розгортання РЛС "Яхрома".

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на відомчій нараді за участю президента РФ Володимира Путіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

За його словами, в планах на 2021 рік значиться створення зенітно-ракетної бригади в Південному військовому окрузі, а також здійснити поставку в Повітряно-космічні сили та ВМФ майже 100 нових і модернізованих літальних апаратів.

"Розпочати роботи з будівництва РЛС "Яхрома" в Севастополі і окремих вузлів загоризонтного виявлення повітряних цілей у Калінінграді", - заявив Шойгу.

Зазначимо, радіолокаційні станції призначені для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності, швидкості та геометричних параметрів.

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