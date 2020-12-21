В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу
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Вчені Інституту молекулярної біології і генетики повідомили, що розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 та штамів А і В вірусу грипу.
Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики, передає Цензор.НЕТ.
"Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", - сказав директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.
В інституті зазначили, що тривалість проведення тесту - приблизно 6 годин.