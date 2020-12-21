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В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу

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В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу
Вчені Інституту молекулярної біології і генетики повідомили, що розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 та штамів А і В вірусу грипу.

Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики, передає Цензор.НЕТ.

"Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", - сказав директор ІМБіГ академік Михайло Тукало.

В інституті зазначили, що тривалість проведення тесту - приблизно 6 годин.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Uhbif
    а давайте туда добавим гонорею, сифилис и т.д., и по положительному результату ставить сразу все диагнозы!! а почему бы и нет?!)
  • Леопольд Пупкин 96fd9223
    о разработке теста для одновременного определения COVID-19 и двух штаммов гриппа..

    Врачам осталось решить всего одну проблему: как-же потом отличить, грипп у человека или ковид...
  • Павло Макаренко
    На випуск попереднього грошей не знайшлось.Нам дороги дорожчі.Здихайте.
    А на ці тести грошей не знайдеться вдвічі швидше.
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