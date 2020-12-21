В Україні заявили про розробку тесту для одночасного визначення COVID-19 та двох штамів грипу

Вчені Інституту молекулярної біології і генетики повідомили, що розробили комбінований ПЛР-тест, який дозволяє в одному аналізі визначити наявність в організмі людини відразу трьох вірусів - SARS-CoV-2 та штамів А і В вірусу грипу.

Про це у Facebook повідомив Інститут молекулярної біології і генетики, передає Цензор.НЕТ. "Нові ПЛР-тести перевірено на зразках від хворих, які булі передані нам Центром громадського здоров’я в м. Києві. Сподіваємося на зацікавленість МОЗ комбінованим ПЛР-тестом", - сказав директор ІМБіГ академік Михайло Тукало. В інституті зазначили, що тривалість проведення тесту - приблизно 6 годин. Також читайте: Лабораторії завантажені на 50%. МОЗ планує істотно збільшити кількість тестувань, - Степанов

Автор: Наталя Джума