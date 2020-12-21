Татаров прийшов на допит у НАБУ (оновлено)

Заступник глави Офісу Президента Олег Татаров прийшов у Національне антикорупційне бюро за повісткою про виклик.

Про це на своєму Telegram-каналі написав Сергій Лещенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше йому заочно повідомили про підозру в пособництві у наданні неправомірної вигоди у вигляді паркомісця в ЖК Артемівський від екснардепа Максима Микитася заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Костянтину Дубоносу", - нагадав Лещенко.



"Зазначена парковка передавалася за внесення недостовірних даних до експертизи, яку проводило ДНДЕКЦ у межах справи про заволодіння понад 81 млн грн Нацгвардії. Тоді справу розслідувала поліція, а паралельно – НАБУ. Потім обидві справи опинилася в детективів і вони повідомили про підозру низці осіб, зокрема Микитасю, екскомандувачу НГУ Юрію Аллерову та іншим", - додав він.

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Сам Татаров підтвердив свій похід у НАБУ.

"Сьогодні я з власної ініціативи без повістки або офіційного виклику відвідав НАБУ", - написав він у Telegram.

Татаров також зазначив, що у НАБУ "немає жодного прямого або непрямого доказу" його провини.

"Як я вже повідомляв раніше, матеріали справи щодо мене про нібито надання мною чотири роки тому в період роботи адвокатом знижки на паркомісце для експерта інституту експертиз виявилися повністю сфальсифікованими", - наголосив заступник голови ОП.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".