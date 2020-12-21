За минулий тиждень у Києві на грип та ГРВІ захворіли 11 653 особи: 4350 дітей і 7303 дорослих

У столиці за 51-й тиждень 2020 року зареєстровано 11 653 хворих на грип та ГРВІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

За даними відомства, загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні і нижче базової лінії на 47,6%. Зараз показник захворюваності становить 392,7.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 1,9% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло 4350 (зниження на 4,4%), дорослих – 7303 (майже на рівні минулого тижня).

У структурі захворюваності діти становлять 37,3%, а попереднього тижня - 38,3%. Серед школярів захворюваність знизилася на 1,6% – зареєстровано 2287 випадків.

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До медичних закладів за 51-й тиждень госпіталізовано 39 осіб, із них 30 – діти.