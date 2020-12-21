НАБУ і САП вручили підозру синові Гладковського у справі "Укроборонпрому" (оновлено)

Детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру в отриманні 950 тис. грн особі, яка забезпечувала вплив на ухвалення рішення гендиректором державної компанії "Укрспецекспорт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, підозрюваний разом із ще деякими особами реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших підприємств.

Встановлено, що за час дії схеми поставлено товарів на суму майже 165 млн грн, при цьому в бюджет не надійшло понад 49 млн грн, з яких 25,77 - податок на додану вартість, 23,57 - податок на прибуток.

"Завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваний отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності – решту фактів наразі досліджують", - йдеться в повідомленні НАБУ.

Крім того зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи здійснюють із листопада 2019 року.

"Загалом, слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участю ТОВ "Оптимумспецдеталь". Із них дві особи засуджено, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними", - додали в НАБУ.

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Водночас, за даними пресслужби САП, за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру особі, яка отримала неправомірну вигоду за забезпечення надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у сумі 7 млн гривень від Державної компанії на користь ДП "Житомирський бронетанковий завод".

"До підозрюваного, родич якого на той момент обіймав посади в Раді національної безпеки і оборони України та у Міжвідомчій комісії з питань оборонно промислового комплексу, в 2016 році звернулися керівники товариства "Оптимумспецдеталь" із проханням вплинути на ухвалення рішення про надання "Житомирському бронетанковому заводу" 7 млн ​​грн допомоги, за які підприємство виплатило б свої фінансові зобов'язання товариству "Оптимумспецдеталь" у договорах на поставку товарів. Результатом виконання цих домовленостей, на які впливали родинні зв'язки особи, став переказ коштів спочатку на рахунки ДП "ЖБТЗ", а потім на рахунки ТОВ "Оптимумспецдеталь" у сумі 7 100 196 гривень. Після легалізації отриманих коштів особа за свої "послуги" отримала неправомірну вигоду еквівалентну 950 тис. грн", - наголошує САП.

Зі свого боку журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі стверджує, що НАБУ і САП вручили підозру синові Олега Гладковського Ігорю Гладковському.