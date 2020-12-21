Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю "Дніпро" Шестаков - "алкаш" і "фунт" Кличка, - Лерос
Про це пише нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо це все підтвердиться, то вам має бути відомо, що алкаша Шестакова називають однокласником Кличка та його фунтом. Шестаков постійно у Кличка випрошував хоч якусь посаду. Міський голова його двічі призначавав керувати парковками КП "Київтранспарксервіс"", - прокоментував Лерос інформацію про те, що Шестаков став співвласником компанії, яка купила "Дніпро".
При цьому нардеп наголошує, що кінцевим вигодонабувачем є саме Кличко.
"Це нереально, щоб він став власником 10% готелю за мільярд. Ця людина ледве може два слова зв’язати, тому це свідчить про те, що мер і тут отримав свої 10%", - пише Лерос.
Нагадаємо, перший об'єкт великої приватизації - готель "Дніпро" - був виставлений на продаж 15 липня. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.
Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.
Аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн виграла фірма ТОВ "Смартленд".