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Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю "Дніпро" Шестаков - "алкаш" і "фунт" Кличка, - Лерос

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Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю "Дніпро" Шестаков - "алкаш" і "фунт" Кличка, - Лерос
Екскерівник комунального підприємства "Київтранспарксервіс" Олександр Шестаков, який, імовірно, став співвласником нещодавно приватизованого готелю "Дніпро", є соратником мера Віталія Кличка.

Про це пише нардеп Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо це все підтвердиться, то вам має бути відомо, що алкаша Шестакова називають однокласником Кличка та його фунтом. Шестаков постійно у Кличка випрошував хоч якусь посаду. Міський голова його двічі призначавав керувати парковками КП "Київтранспарксервіс"", - прокоментував Лерос інформацію про те, що Шестаков став співвласником компанії, яка купила "Дніпро".

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При цьому нардеп наголошує, що кінцевим вигодонабувачем є саме Кличко.

"Це нереально, щоб він став власником 10% готелю за мільярд. Ця людина ледве може два слова зв’язати, тому це свідчить про те, що мер і тут отримав свої 10%", - пише Лерос.

Нагадаємо, перший об'єкт великої приватизації - готель "Дніпро" - був виставлений на продаж 15 липня. У готелі 186 номерів різних типів, ресторани, бари, SPA-центр і кілька конференц-залів.

Конкурс з приватизації готелю "Дніпро" був запланований на весну 2020 року, проте був перенесений через карантин та епідемію коронавірусу.

Аукціон з купівлі готелю "Дніпро" за 1,1 млрд грн виграла фірма ТОВ "Смартленд".

Новий можливий співвласник купленого за 1,1 млрд готелю Дніпро Шестаков - алкаш і фунт Кличка, - Лерос 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Як же технічно лерос преключився від барьби з зеленським, на борьбу з ворогами зеленського)
  • BAG68100
    Классно алкаши живут. Спиться, что ли?
  • vigo
    Если у "правоохранителей" к этим гаспадам нет вопросов, а киевлянам похрену, как и харьковчанам то, что их мэр бандюган и выбран полумертвым, то так тому и быть...
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