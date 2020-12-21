"Це наш святий обов'язок": у Харкові планують поставити пам'ятник Кернесу, а також назвати його ім'ям станцію метро і вулицю
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу секретар міськради Харкова Ігор Терехов.
"Сьогодні я дав завдання архітекторам, щоб мені підготували кілька місць, де можна поставити цей пам'ятник. Ми це питання винесемо, коли вони будуть готові (кілька вже є), на обговорення", - сказав він.
За його словами, поки незрозуміло, яким буде пам'ятник, адже щодо його вигляду є різні думки, в тому числі й у сім'ї померлого мера.
Крім того, Терехов вважає "святим обов'язком" присвоїти ім'я Кернеса вулиці або проспекту. Однак він зазначив, що для цього потрібно рішення топонімічної комісії.
Також Терехов виступив з ініціативою назвати ім'ям Кернеса станцію метро.
"Ми поки не будемо говорити: чи буде це нова станція, чи перейменують. Але те, що вона з'явиться - це наш святий обов'язок", - сказав чиновник.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.
Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.