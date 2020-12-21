"Це наш святий обов'язок": у Харкові планують поставити пам'ятник Кернесу, а також назвати його ім'ям станцію метро і вулицю

У Харкові вже дано розпорядження архітекторам підбирати місце для пам'ятника померлому меру Геннадію Кернесу, також планується назвати його ім'ям вулицю та метро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив на брифінгу секретар міськради Харкова Ігор Терехов.

"Сьогодні я дав завдання архітекторам, щоб мені підготували кілька місць, де можна поставити цей пам'ятник. Ми це питання винесемо, коли вони будуть готові (кілька вже є), на обговорення", - сказав він.

За його словами, поки незрозуміло, яким буде пам'ятник, адже щодо його вигляду є різні думки, в тому числі й у сім'ї померлого мера.

Крім того, Терехов вважає "святим обов'язком" присвоїти ім'я Кернеса вулиці або проспекту. Однак він зазначив, що для цього потрібно рішення топонімічної комісії.

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Також Терехов виступив з ініціативою назвати ім'ям Кернеса станцію метро.

"Ми поки не будемо говорити: чи буде це нова станція, чи перейменують. Але те, що вона з'явиться - це наш святий обов'язок", - сказав чиновник.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, вночі 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.