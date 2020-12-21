Зеленський підтвердив законність "зелених" тарифів в Україні, - інвестори

Президент України Володимир Зеленський вказав суддям Конституційного Суду України на законність дії "зелених" тарифів в Україні та відсутність будь-яких чинників для визнання їх нібито неконституційними.

Про це повідомляє Українська асоціація відновлюваної енергетики на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, Офіс Президента надіслав лист на адресу асоціації з роз’ясненням, що держава стоїть на боці інвесторів та гарантує дію зелених тарифів в Україні згідно з чинним законодавством.

"Українська асоціація відновлюваної енергетики отримала відповідь від Керівника Апарату Офісу Президента України на свій лист Президенту України Володимиру Зеленському щодо конституційності "зеленого" тарифу", - повідомляє асоціація.

Також повідомляється, що лист із позицією президента стосовно конституційного подання 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України окремих положень Законів України "Про альтернативні джерела енергії" та "Про ринок електричної енергії", якими запроваджений механізм стимулювання розвитку "зеленої" енергетики, було надіслано до Конституційного Суду України. "У своєму листі Президент, зокрема, зазначає що оспорювані положення Законів України визначають засади встановлення "зеленого" тарифу з метою стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, і наголошує, що розвиток відновлюваної енергетики, у тому числі шляхом економічного стимулювання, є питанням енергетичної безпеки", - повідомляє УАВЕ.

"На підставі аналізу положень Конституції України та юридичних позицій Конституційного Суду України у позиції Президента зроблено висновок, що підстав для визнання "зеленого" тарифу таким, що не відповідає Конституції України, немає", - підкреслюють в асоціації.

Нагадаємо, КСУ 17 грудня ухвалив рішення про розгляд справи зелених тарифів у закритому режимі. На думку керуючого партнера юридичної компанії Arzinger, адвоката Тімура Бондарєва, суд не залучив повноцінно сторони до справи та не звернув належної уваги до позиції інвесторів, яка завчасно була надана суду.

Як повідомлялося, в серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний Суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про "зелені" тарифи.

Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.

На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників "зеленої" електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.

На думку доктора юридичних наук, професора Ужгородського національного університету, радник Голови Конституційного Суду України (2008-2010) Михайла Савчина, парламент України мав повноваження на введення "зелених" тарифів, які зараз намагаються оскаржити в Конституційному Суді.

Як зазначає юридичний радник компанії Арцінгер Ярослав Чекер, жодна країна в світі не ставить під сумнів законність "зелених" тарифів, визнання їх неконституційними в Україні стане катастрофою для інвестиційного іміджу країни.