Звернення щодо виборів мера Харкова надійде в Раду у встановлений термін, - Терехов

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов обіцяє, що звернення до Верховної Ради з проханням призначити позачергові вибори міського голови буде подано у встановлені законом терміни.

Про це сказав Терехов на брифінгу 21 грудня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звернуся у встановлений законом термін щодо виборів. Я вважаю, що зараз, коли ми ще не поховали Геннадія Адольфовича, нам нема про що навіть говорити", - сказав Терехов.

Зазначається, що він уникнув відповіді на запитання, чи має намір він балотуватися на пост міського голови в разі призначення позачергових виборів.

"Сьогодні на цій пресконференції я точно нічого вам говорити на цю тему не буду, тому що це некоректно", - сказав Терехов.

Як відомо, закон "Про місцеве самоврядування" передбачає, що в разі смерті міського голови не пізніше, ніж на п'ятнадцятий день, людина, яка виконує його повноваження (секретар міськради), звертається до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступникаКернесаТерехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

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