Мер Одеси Труханов вилікувався від COVID-19

Міський голова Одеси Геннадій Труханов вилікувався від коронавірусної хвороби.

Про це він заявив на дистанційному апаратному засіданні мерії сьогодні, 21 грудня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Depo Одеса".

За словами Труханова, негативний швидкий ПЛР-тест він отримав ще в суботу, 19 грудня. Зараз мер міста почувається добре.

"Вилікувався, безпечний, можу повертатися до своїх обов'язків", - сказав він.

Зазначається, що до цього обов'язки міського голови виконував його заступник Павло Вугельман.

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9 грудня повідомлялося, що Труханов захворівна COVID-19, в зв'язку з чим буде перебувати на самоізоляції.