Підсанкційний росолігарх Дерипаска вимагає запровадити кримінальну відповідальність за "провокування санкцій": Це як зрада батьківщини

Російський олігарх Олег Дерипаска запропонував ввести кримінальну відповідальність до людей, які провокують санкції проти громадян і компаній з Росії. Сам він перебуває під санкціями США з 2018 року.

Відповідну заяву підсанкційний олігарх опублікував у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Дерипаска запропонував кваліфікувати такі дії "як зраду Батьківщини, з відповідними кримінальними наслідками". Він не уточнив, яке покарання варто ввести за це; відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 20 років позбавлення волі.

У квітні 2018 року США ввели санкції щодо Олега Дерипаски і трьох компаній En +, UC Rusal і "Евросибэнерго", якими він володів. У січні 2019 року США зняли санкції з підприємств, але не з мільярдера, після того, як він відмовився від контролю в бізнесі. Тим часом, як заявили в кінці 2020 року європейські чиновники, Дерипаска зберіг значний вплив на "Русал" і його материнську компанію En +.

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