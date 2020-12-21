Поява нового варіанту коронавірусу очікувана і не є приводом для занепокоєння, - ЦГЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦОЗ.
"Віруси постійно зазнають мутацій. Поява нового варіанта SARS-CoV-2 очікувана і не є приводом для занепокоєння. Диверсифікацію SARS-CoV-2 внаслідок процесів еволюції та адаптації спостерігають в усьому світі, й вона відбуватиметься через постійне передавання вірусів", - йдеться в повідомленні.
У ЦГЗ зазначають, що попередні результати моделювання, повідомлені Великою Британією 19 грудня, дають підстави припустити, що новий варіант SARS-CoV-2 здатний швидше поширюватися між людьми, аніж інші варіанти коронавірусу, із прогнозованим прискоренням передавання до 70%. Будь-яка підвищена передаваність може збільшити ймовірність розповсюдження, особливо в періоди, коли люди часто перебувають у великих компаніях, збираються сім’ями для святкувань, подорожують тощо.
"На сьогодні немає ознак підвищеної тяжкості інфекції (або смертності), що пов’язані з цим варіантом SARS-CoV-2. Так само поки немає доказів того, що він впливає на дію вакцини чи лікування. Утім, варто зауважити, що більшість випадків інфікування новим варіантом SARS-CoV-2 реєстрували у людей до 60 років, у яких рідше розвиваються важкі симптоми. Вивчення нового варіанта SARS-CoV-2 триває, і результати мають бути найближчими тижнями. Надзвичайно важливим буде спостереження за ефективністю вакцин проти COVID-19, які зараз використовують зокрема й у Великої Британії. Моніторинг первинної вакцинації також може допомогти зрозуміти, чи впливає новий варіант SARS-CoV-2 на ефективність вакцин", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий різновид COVID-19 поширився на півдні Великої Британії.
Пізніше стало відомо, що новий різновид COVID-19 було виявлено в Британії ще у вересні.