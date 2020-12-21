Фонд соцстраху отримав повідомлення про смерть 378 медиків: виплати проведено для 33 сімей

Фонд соціального страхування отримав від роботодавців повідомлення про смерть 378 медичних працівників.

Про це директорка виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Тетяна Михайленко повідомила на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні до фонду надійшли повідомлення від роботодавців про смерть 378 медичних працівників. Хочу закцентувати увагу, що з цих 378 випадків, про які відомо фонду і щодо яких надійшли акти до фонду, завершено розслідування зі 161 випадку. Тобто, якщо брати від загальної кількості, то розслідування завершено тільки щодо майже 43% таких випадків", - сказала Михайленко.

За її словами, із цих 161 випадку 53 пов’язані з виробництвом, а 108 не пов’язані з виробництвом.

"Не всі випадки інфікування і смерті медичних працівників пов’язують з виконанням їхніх професійних обов’язків. Відповідно, 33% на сьогодні щодо завершених випадків розслідування пов’язані з виробництвом і 67%, які не пов’язані з виробництвом", - повідомила Михайленко.

Вона додала, що стосовно 217 випадків ще продовжується розслідування.

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"На сьогодні фондом уже проведені виплати для 33 родин на загальну суму майже 52 млн грн", - зауважила директорка виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Також вона поінформувала, що Фонд здійснює виплати виключно на підставі акту розслідування нещасного випадку на виробництві, який складається спеціальною комісією з розслідування, що створюється державним територіальним органом Держпраці.

"Обов’язковою складовою затвердження цього акта є висновок епідрозслідування. Епідрозслідування проводиться виключно установами та організаціями, які підпорядковані Міністерству охорони здоров’я", - наголосила Михайленко.