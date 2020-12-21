Найманець, який воював на Донбасі, заочно отримав 15 років у Чехії
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Суд у Чехії заочно визнав 45-річного місцевого мешканця винним у тероризмі через те, що він воював на боці окупантів на Донбасі. Він має вирушити у в'язницю на 15 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання Novinky.
Вирок набув чинності в понеділок, 21 грудня, повідомив прессекретар Національного центру з боротьби з організованою злочинністю Ярослав Ібехей.
За його словами, засуджений воював на боці найманців з 2014 року.
"Чоловік воював на боці сепаратистів так званої "Донецької Народної Республіки" в боротьбі проти законного уряду України. За свою активну діяльність він був навіть удостоєний нагороди так званої "Донецької Народної Республіки" за хоробрість", - сказав Ібехей.
Засуджений був спочатку командиром бойової машини, а потім командиром збройної групи роти танкового полку у званні підполковника.
Справу слухали заочно: в поліції вважають, що підсудний досі проживає на сході України.