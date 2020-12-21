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Глава "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну

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Глава "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну
Генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про старт корпоратизації підприємств концерну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", наказ був підписаний в ході пресконференції "Укроборонпром: підсумки 2020 року і плани на 2021 рік", що відбулася 21 грудня.

"Сьогодні я хочу підписати історичний для нашого концерну наказ про корпоратизацію, про перетворення концерну в холдинги, в ефективні системи, які відкриють можливість і для залучення і для залучення фінансів, і для залучення нових технологій, і для впровадження ефективної прозорої системи корпоративного управління", - сказав Гусєв.

Він зазначив, що цей наказ передує розгляду у Верховній Раді законопроєкту №3822 про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, який стане базою для трансформації і реформування концерну.

"Цим наказом ми запускаємо підготовку, яка буде тривати кілька місяців, протягом яких, ми очікуємо, що законопроєкт, який вже зареєстрований у Верховній Раді №3822, буде схвалений. І, таким чином, оборонно-промисловий комплекс в особі "Укроборонпрому" отримає довгоочікувану реформу", - наголосив Гусєв.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Иван Петрович Сидоров
    базой для трансформации и реформирования концерна. / Бригада трансформаторов известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
  • Вла
    осьй настала черга оборонних підприємств.
    точно кажуть, що дауни бачать світ інакше, ніж нормальні люди..і в країні, що знаходиться у стані війни, вони починають підготовку для передачи оборонного сектору у приватну власність..
  • ігор Глас
    Укроборонпромом керує кацап, 5-та колона, колаборант, тому немає нічого, зброї немає.
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