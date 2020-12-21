Штаб ООС підтверджує захоплення терористами українського військовослужбовця: Обставини з'ясовуються
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17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, яка виконує завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Згідно з даними штабу, пошукові заходи позитивного результату не дали.
"Наразі встановлено, що військовослужбовця затримал представники незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використовувати цей факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставини події з'ясовуються", - додали в штабі ООС.
Імені військовослужбовця, який потрапив у полон, штаб ООС не повідомляє. Однак раніше Цензор.НЕТ писав про те, що воїн 14-ї ОМБр Олександр Пупко потрапив у полон терористів на Донбасі.