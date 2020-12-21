"Страшний" пам'ятник Оленці зносять у Росії: "Сьогодні її зріжуть"

Адміністрація міста Нововоронеж ухвалила рішення знести пам'ятник засновниці села Нова Альонівка. Зовнішній вигляд цього пам'ятника викликав резонанс у соціальних мережах: багато хто писав, що фігура жінки "страшна".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Було прийнято рішення про демонтаж. Сьогодні її зріжуть. Це не пам'ятник, це арт-об'єкт. Це у нас була створена робоча група, присвячена проведенню заходів до 250-річчя села Нова Альонівка. Установка арт-об'єкта - один із численних заходів", - пояснила заступниця голови адміністрації міста Світлана Тулінова.

Пам'ятник Оленці поставили 18 грудня і приурочили його відкриття до 250-річчя села Нова Альонівка. За місцевою легендою, Оленка шукала землі для переселення, знайшла місце біля невеликого струмка і покликала своїх односельчан із Лебедян. У цьому місці пізніше було засновано село.

Місцева влада назвали новий пам'ятник "подарунком" до ювілею села Нова Альонівка, проте в соціальних мережах його висміяли. Вартість монумента, за словами Тулінової, становила близько 1 млн рублів, але фінансування, як запевняє чиновниця, велося не з бюджету. За обіцянкою Тулінової, пам'ятник після демонтажу відвезуть на склад, після чого буде прийнято рішення про його подальшу долю.

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