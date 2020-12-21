З боку НБУ виконані всі принципові умови для надання Україні траншу МВФ, - Рожкова
Всі принципові речі зроблені. Про це сказала перша заступниця глави НБУ Катерина Рожкова під час презентації "Звіту про фінансову стабільність", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначила Рожкова, для НБУ одним із головних структурних маяків була розробка змін до закону про банки і банківську діяльність. "На сьогодні цей законопроєкт зареєстровано у Верховній Раді", - сказала вона.
За її словами, другий момент - це затвердження планів державних банків щодо роботи з проблемами активами. "Ми також це зробили", - зазначила Рожкова.
Крім того, потрібно було затвердити на Раді з фінансової стабільності план відновлення платоспроможності Фонду гарантування вкладів. "Це також було зроблено", - додала вона.
"На сьогодні, з боку Національного банку були виконані всі передумови для того, щоб місія розпочала свій перегляд (угоди для України, - ред.)", - сказала Рожкова.
Перший заступник голови НБУ зазначила, що традиційним структурним маяком є затвердження державного бюджету на наступний рік.
"Це також було зроблено. Тому з точки зору принципових і важливих речей - вони були зроблені", - підкреслила Рожкова.