Зеленський став одночасно "невдахою року" і "політиком року", - опитування Фонду "Демініціативи" і КМІС
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Президент України Володимир Зеленський очолив одночасно два рейтинги - "невдахи року" і "політика року".
Такими є результати опитування, проведеного спільно Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним центром соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, 28% опитаних назвали президента Володимира Зеленського "невдахою року". 15% опитаних вважають його "політиком року".
Торік "політиком року" Зеленського вважали 46% українців.
Опитування проводили з 5 по 13 грудня у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Методом особистого інтерв'ю було проведено 2004 розмови з респондентами, які проживають у 131 населеному пункті України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.