Євросоюз схвалив застосування вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини проти коронавірусу Comirnaty, яку розробили компанії Pfizer і BioNTech. Ця вакцина стала першою, яку рекомендували застосовувати в ЄС.

Вакцину Comirnaty визнали безпечною та ефективною, а також такою, що відповідає необхідним стандартам якості, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Однак наша робота на цьому не зупиняється. Ми будемо продовжувати збирати й аналізувати дані про безпечність та ефективність цієї вакцини для захисту людей, які робитимуть щеплення в ЄС", - зазначили в EMA.

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