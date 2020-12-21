Випадки інфікування новим штамом коронавірусу вже є на Закарпатті, - лікар-інфекціоніст Петров

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров заявив, що мутований штам коронавірусу зафіксували на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У першу чергу варто зазначити, що мутація вірусу відбувається природним чином, і цей вірус природно мутуватиме дуже активно — точно так само, як вірус гепатиту С або грипу. Чому? Тому що він містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу. Зараз, наприклад, у регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити, що трохи змінюється клінічна картина коронавірусної інфекції, особливо у молодих людей. Тобто може не бути вже аносмії (втрата чутливості до запахів — ред.), але досить активно розвивається ураження легеневої тканини, хоча все проходить у легкій формі", — зазначив лікар.

Лікар повідомив, що новий штам вже зафіксовано у пацієнтів з України.

"Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", — розповів Петров.

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