Випадки інфікування новим штамом коронавірусу вже є на Закарпатті, - лікар-інфекціоніст Петров
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"У першу чергу варто зазначити, що мутація вірусу відбувається природним чином, і цей вірус природно мутуватиме дуже активно — точно так само, як вірус гепатиту С або грипу. Чому? Тому що він містить тільки одну РНК, це один носій генетичного матеріалу. Зараз, наприклад, у регіонах, які межують з європейськими країнами, вже можна помітити, що трохи змінюється клінічна картина коронавірусної інфекції, особливо у молодих людей. Тобто може не бути вже аносмії (втрата чутливості до запахів — ред.), але досить активно розвивається ураження легеневої тканини, хоча все проходить у легкій формі", — зазначив лікар.
Лікар повідомив, що новий штам вже зафіксовано у пацієнтів з України.
"Один з таких прикладів — мій пацієнт Микола. Він заробітчанин, їздить з України до Чехії й назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія. Коли йшлося про верифікацію цього, то Україна не має можливості ідентифікувати цей вірус у масовому тестуванні. Але люди, у яких є страховка в країнах ЄС, можуть визначити вже мутований вірус. І таким чином мені вдалося підтвердити, що на Закарпатті вже є випадки інфікування новим штамом вірусу", — розповів Петров.