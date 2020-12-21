Прокуратура АР Крим заарештувала 32 судна за незаконний перетин кордону півострова

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) і Севастополя встановила 32 судна, які порушили правила перетину кордону окупованого півострова.

Про це повідомила пресслужба прокуратури АРК і Севастополя в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прокуратура автономії має намір відправити запит в Укрбюро Інтерполу з метою оголосити судна в міжнародний розшук. Крім того, планується відправити запити в інші держави про міжнародну правову допомогу, з метою виконання арештів.

З липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів на окупованій території АР Крим та м.Севастополь. Гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства. Перетин кордону є порушенням закону і суверенітету України.

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