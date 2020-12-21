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Україна очікує отримати черговий транш від МВФ на початку 2021 року, - Зеленський

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Україна очікує отримати черговий транш від МВФ на початку 2021 року, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати черговий транш в рамках програми stand-by від Міжнародного валютного фонду на початку 2021 року.

Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.

Зеленський зазначив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується. Він розповів, що сьогодні в Україні починає роботу місія МВФ, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в рамках програми stand-by.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    https://twitter.com/A_G_2007
    https://twitter.com/A_G_2007 @A_G_2007

    Кількість депутатів не змінилася, курс валюти стабільний.
    А витрати на ВРУ з 2018 +805 млн.

    КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ!
  • Порохобандерівець
    Ти за доставку газу заплатив, Ігорьоша?
  • Оксана Фесенко
    Помечтайте! Чтоб вам пусто было, дебилы зеленые!
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