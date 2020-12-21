Україна очікує отримати черговий транш від МВФ на початку 2021 року, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує отримати черговий транш в рамках програми stand-by від Міжнародного валютного фонду на початку 2021 року.
Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Оділь Рено-Бассо, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ОП.
Зеленський зазначив, що, попри кризу, українська банківська система працює стабільно, а бюджет виконується. Він розповів, що сьогодні в Україні починає роботу місія МВФ, і за її результатами очікується отримання на початку 2021 року чергового траншу в рамках програми stand-by.