Вчені нарахували в "британському штамі" коронавірусу 22 мутації: Це є тривожним дзвінком, вірус потенційно може "втекти" від вакцини

Вчений-вірусолог, завідувач кафедри інфекційних хвороб та кафедри вірусології грипу в Імперському коледжі Лондона Венді Барклай повідомила, що новий штам коронавірусу, який швидко поширився в частинах південної Англії, має 22 мутації.

"Ми зазвичай бачимо, як віруси відрізняються один від одного на одну-дві зміни, але загалом цей вірус нараховує 22… Це є свого роду трохи тривожним дзвінком... але біологічно можливо, що вірус міг змінити поведінку через ці мутації", - зауважила Барклай, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, зараз важливо зрозуміти, чи ефективні вакцини, що існують, проти нього.

Вірус, який вперше був виявлений у китайському Ухані – вже не той, який можна знайти в більшості куточків світу. Зокрема мутація D614G з’явилася в Європі в лютому і стала глобально домінуючою формою вірусу. Інший вид, під назвою A222V, поширився Європою з тими, хто відпочивав цього літа в Іспанії.

Вперше новий "британський" штам був виявлений у вересні. На сьогодні вважають, що цей штам або виник у пацієнта у Великій Британії, або був завезений з іншої країни, де за мутаціями коронавірусу особливо не стежать.

В опублікованій первісній розшифровці аналізу нового штаму йдеться про потенційно важливі зміни 17 характеристик. Зміни стосуються шипоподібного білка - свого роду "ключа", яким вірус відкриває "дверцята" в клітини.

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Одна з мутацій, N501Y, відповідальна за найважливішу частину цього шипа, відома як рецептор-зв'язуючий домен (RBD).

Саме тут шип вперше входить у контакт з поверхнею клітини, йдеться у повідомленні. Будь-які зміни, які допоможуть вірусу проникати всередину, найімовірніше, дадуть цьому штаму перевагу.

Ще одна мутація (делеція H69/V70) неодноразово фіксувалася, зокрема, у заражених норок на фермах у Данії. Під час неї відбувається знищення крихітної частини шипа.

Науковці припускають, що наявні вакцини можуть бути ефективними проти нового штаму. Вакцини навчають імунну систему атакувати кілька різних частин вірусу, тому навіть якщо частина білка мутувала, вакцини все одно повинні працювати.

"Але якщо ми дозволимо йому ще більше мутувати, тоді час хвилюватися, бо вірус потенційно може "втекти" від вакцини. Це може бути найбільш тривожним елементом того, що відбувається з вірусом", — зазначили вчені.

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