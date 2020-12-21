Україна подасть заявку на головування в Дунайській стратегії у 2022 році, - Кабмін

У 2022 році Україна може взяти на себе головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Координаційний центр з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії підтримав ініціативу Мінрегіону щодо підготовки та подання заявки від України.

Наразі готується проект відповідного урядового рішення, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Головування відкриває нові перспективи і можливості для поліпшення співпраці між країнами-учасниками Стратегії та є можливістю для України, як країни-не члена ЄС, підвищити міжнародний авторитет та зміцнити позитивний міжнародний імідж країни", — зазначає Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Це досить відповідальна місія для України, яка передбачає реалізацію комплексу завдань та взяття відповідних зобов’язань Урядом. У цьому контексті особливо важливим є спільна та злагоджена робота усіх центральних та місцевих органів влади, що входять до складу Координаційного центру", - додав він.

Дунайська стратегія була затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року. На сьогодні вона має 14 країн-учасниць — Німеччина, Австрія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Словенія, Румунія, Хорватія, Болгарія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Молдова та Україна. Стратегія передбачає співпрацю за 11-ма пріоритетними напрямками, зокрема, розвиток транспортної інфраструктури, охорона навколишнього середовища, підвищення рівня добробуту населення, економічний розвиток регіону, зміцнення безпеки.

Щорічно в Стратегії за результатами голосування Національних координаторів серед країн-учасниць обирається країна, яка бере на себе головування у відповідному році. Нині в Стратегії головує Словацька Республіка.

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