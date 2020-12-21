Кремінь про мовний закон: Ніхто з палицею не контролюватиме

Виконання мовного закону в сфері обслуговування - справа совісті, але у разі порушень громадяни можуть поскаржитися Уповноваженому із захисту державної мови.

Про це Уповноважений Тарас Кремінь сказав в ефірі телеканалу "Рада", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його сторінку в фейсбуці.

"Ніхто, звісно, стояти з палицею і контролювати як виконується мовне законодавство, не буде. Це, передусім, питання сумління, рівня володіння державною мовою", - сказав він.

Кремінь зазначив, що керівництво має провести для співробітників інструктаж про те, що з 16 січня надавати інформацію про товари і послуги вони зобов'язані державною мовою.

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"Якщо після 16-го січня будуть відбуватися грубі порушення, то громадяни можуть звертатися на гарячу лінію установи, де було порушено його право на отримання інформації державною мовою, чи направити відповідного листа Уповноваженому", - сказано на сторінці Уповноваженого у фейсбуці.

"На мою думку, 16 січня 2021 року є одним з найважливіших етапів, коли питання мовних навичок і мовних компетенцій, має перейти у звичку. Це один з етапів того, який визначає рівень утвердження української мови у суспільстві. Питання в тому, щоб кожен громадянин поставився свідомо до застосування держаної мови у своїй професійній діяльності, у питанні документообігу, в сфері обслуговування", - додав Кремінь.



