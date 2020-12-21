Екоінпекція повинна допомагати бізнесу розвиватися, а не тиснути на підприємства, створюючи корупційні ризики, – Європейська Бізнес Асоціація

Державна екологічна інспекція повинна бути союзником бізнесу у справі захисту навколишнього середовища, а не тиснути на нього санкціями і перетворюватися на джерело корупції.

Про це заявила заступниця директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська. "На жаль, сьогодні єдиною метою органу, який здійснює екологічний контроль в Україні – Державної екологічної інспекції, є перевірка і санкціонування підприємств. Це тягне за собою тиск на бізнес і створює корупційні ризики", - сказала Михайловська. Вона підкреслила: система екологічного контролю потребує реформування, вона повинна стати, перш за все, інструментом охорони навколишнього середовища, а не тиску на бізнес.

"Ми в Європейській Бізнес Асоціації послідовно виступаємо за комплексну реформу державного екологічного контролю, в основу якої буде закладено баланс інтересів усіх стейкхолдерів – держави, громадськості та бізнесу", - зазначила Михайловська. За її словами, ЄБА готова підтримати законопроект" Про державний екологічний контроль", але тільки якщо буде доопрацьовано цілу низку важливих моментів. Зокрема, в ньому необхідно прописати:

чіткий алгоритм і терміни перевірок - як планових, так і позапланових з урахуванням європейського досвіду;

виключити можливість їх проведення у вихідні, неробочі, святкові дні або нічний час, за участю понятих і за відсутності керівника;

залишити за компаніями право оскаржити рішення контролюючого органу;

не допустити можливість прийняття рішень про припинення діяльності компанії або окремих її установок без рішення суду;

не допустити дублювання функцій інших органів;

передбачити підвищення рівня кваліфікації представників органу контролю, а також відповідальність за свої дії.

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Крім того, вона зазначила, що необхідно забезпечити фінансову підтримку реформи, в тому числі для підвищення рівня заробітних плат представників органу контролю, оновлення матеріально-технічної бази. "Бізнесу важливо бачити в майбутньому органі державного екологічного контролю союзника, який готовий навчати, проводити моніторинг і консультації для бізнесу для загального результату – захисту навколишнього середовища", - сказала Михайловська.

Раніше президент Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок заявила, що прийняття законопроекту Про державний екологічний контроль (№3091) і впровадження його норм призведе до зупинки вітчизняної промисловості. У свою чергу в Українській асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції вважають, що законопроект про екологічний контроль (№3091) створює значні корупційні ризики і загрожує тиском на підприємців.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти про екологічний контроль (№№ 3091, та 3091-1) та про основні засади проведення позапланових заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища (№3417).