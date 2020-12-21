Сьогодні отримати дозвіл на будівництво на законних підставах просто неможливо, - екскерівник ДАБІ Кудрявцев

Про реформу Держархбудінспекції потрібно забути, адже від роз'єднання ДАБІ на три структури лише збільшилася сума "відкатів", все інше залишилося як було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю виданню "Букви" розповів екскерівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев.

За його словами, люди, які створювали свої схеми в будівельній галузі, навчилися виживати за будь-якої влади.

"Вона (схема. - Ред.) дуже проста – є керівник, який дає команду, давати вам дозвіл на будівництво чи ні. При мені відсоток відмов був 3%, після мого відходу – 70%. Навіщо стільки відмов? Щоб до них приходили вирішувати питання. Я поламав цю схему в 2018, а тепер її повністю відродили – і дозвіл дають тільки тим, хто заплатив хабар. Сьогодні отримати дозвіл на законних підставах просто неможливо", - зазначив ексглава Держархбудінспекції.

Кудрявцев додав, що "проблеми, на жаль, створюються і для добропорядних забудовників".

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"Адже чиновник, який розглядає документи, як був, так і є. Просто зараз перед ним не паперові, а електронні документи. Все інше залишилося як є – хабарі і схема 5 доларів за квадратний метр нікуди не поділася", - пояснив Кудрявцев.

Щодо реформи Держархбудінспекції Кудрявцев сказав:"Про цю реформу потрібно забути і більше до неї не повертатися. Все, чого вони домоглися, роз’єднавши, ДАБІ на три структури – це що горезвісні 5 доларів хабара за квадратний метр перетворилися в 15. Провести таку реформу, не забезпечивши відповідну законодавчу базу, неможливо".

Крім того, за словами керівника ДАБІ, ще одна проблема, про яку не говорять – це перевірки. Їх зараз не проводять.

"Може, виявитися, що у землі не те цільове призначення, що дозволили будувати 10 поверхів, а побудували 20, а комунікації не витримують таке навантаження, може виявитися, що нікуди врізати каналізаційну систему. Замість арматури в 20 міліметрів закладають 10 міліметрову. Забудовник економить на кожному будинку мільйони, але наслідки можуть бути жахливими. А будинки ростуть як гриби, потім їх якось через суд намагаються легалізувати, як будинок Білозір на Подолі. Зараз, начебто, перевірки повернули, але тільки для новостворених органів. Але все одно рік нікого не перевіряли – це повернеться дуже великими проблемами", - пояснив Кудрявцев.

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