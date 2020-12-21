Найманці РФ від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох воїнів, - штаб ОС
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених – задовільний.
На цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, противник вів вогонь в бік наших позицій з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував наших воїнів, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного, що на Приазов’ї.
На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь.
Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.