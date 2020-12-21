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Найманці РФ від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох воїнів, - штаб ОС

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Найманці РФ від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, поранено двох воїнів, - штаб ОС
Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби 6 разів відкривали вогонь, двоє українських воїнів зазнали поранень.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих пострілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення. Воїнів швидко доставили до медичного закладу, де їм надана належна медична допомога. Стан здоров’я поранених – задовільний.

На цьому ж напрямку, але вже біля Луганського, противник вів вогонь в бік наших позицій з мінометів 82-го калібру, великокаліберного кулемету та гранатометів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог також провокував наших воїнів, вівши вогонь з гранатометів та мінометів 82-го калібру.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню та здійснили два неприцільних провокативних постріли зі станкового протитанкового гранатомету неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

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На численні обстріли противника українські воїни відкрили вогонь у відповідь.

Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 35 вибухонебезпечних предметів.

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Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    Вова, включай план Бееее!!!!
    Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1679
  • ALEX SUROVV
    Двое ранены, один задушенный, один в плену. Перемирие работает же. Главно не стрелять в ответ ато еще и премии лишат.
  • Люцифер
    Наемники РФ с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня, ранены два воина, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3031
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