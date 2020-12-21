Напад на Навального свідчить, що режим Путіна не дуже впевнений у своєму майбутньому, - The Guardian

Цього року російський президент Володимир Путін змінив Конституцію, щоб дозволити собі залишатися при владі потенційно до 2036 року, намагався розширити вплив Москви на "ближнє зарубіжжя" (ситуації в Білорусі та Нагірному Карабасі) і наказав використовувати хімзброю проти політичного опонента.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на британську газету The Guardian.

Видання зазначає: на тлі повідомлень ЗМІ про роль РФ у хакерських атаках проти уряду США здається, що "Путін і його спецслужби" через шість років після окупації Криму і чотири роки після втручання у вибори американського президента "не втратили апетиту до сміливих і суперечливих кроків" .

Путін все ще залишається на посаді президента Росії, але, на думку журналістів The Guardian, напад на лідера опозиції Олексія Навального, свідчить про те, що режим не дуже впевнений у своєму майбутньому.

Путін набагато більш проникливий і популярний політик, ніж білоруський президент Олександр Лукашенко, але швидкість, з якою останній втратив довіру народу, змусив керівництво Кремля засумніватися у власних силах.

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На тлі пандемії COVID-19 російська економіка так само слабо захищена, як і будь-яка інша, а рейтинг схвалення Путіна знижується.

Російські вчені наполегливо працювали над розробкою вакцини, в країні проголошено загальну вакцинацію, проте сам Путін поки відмовився робити щеплення.

Назва - "Супутник V" - апелює до космічної гонки і, впевнені у виданні, є чітким знаком того, що Путін розраховує, що вакцина підвищить міжнародну репутацію Росії.

Але навіть якщо вакцина буде успішною, саме отруєння Навального, швидше за все, запам'ятається як найвідоміша російська медична історія 2020 року, подібно до того, як окупація Криму затьмарила великі надії Путіна на Олімпійські ігри 2014 року в Сочі, щоб продемонструвати повернення Росії на світову сцену.

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Кремль і раніше звинувачували у багатьох убивствах, але в таких випадках, як Олександр Литвиненко і Сергій Скрипаль, отруєні у Великій Британії, цілями були перебіжчики - група, яку Путін раніше відносив до іншої категорії, порівняно з опонентами. Якщо твердження Bellingcat про отруєння Навального відповідають дійсності, то режим Путіна, можливо, вступив у нову і небезпечну фазу. Звичайно, Путін відмовився від звинувачень під час своєї пресконференції, традиційно звинувативши Захід у всіх проблемах.

"Чесно кажучи, якби хтось сказав, що ця пресконференція Путіна була фальшивкою, підготовленою за допомогою штучного інтелекту компіляцією його висловлювань, я б не здивувався", - говорить аналітик Марк Галеотті про виступ Путіна.

На запитання про те, чи конституцію змінили, щоб залишатися при владі до 2036 року, Путін сказав, що ще не вирішив, чи балотуватиметься в президенти на наступних виборах. "Існує універсальне правило: чи буде це на благо країни? Якщо буде, ми маємо це зробити", - сказав він.

Така логіка, ймовірно, також застосовується до рішень, ухвалених щодо Криму, хакерських атак і гонінь опозиції. Але існує проблема, спільна для всіх авторитарних лідерів: концепції того, що корисно для країни, а що для лідера, починають розмиватися, резюмує видання.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального.