Зеленський підписав закон про держпідтримку культури, туризму та креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон впроваджує податкові стимули для підтримки діяльності у сфері креативних індустрій, культури, туризму, спорту та інших гуманітарних сферах.

Звільняється від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проектів або програм у сфері креативних індустрій.

Крім того, знижена ставка податку на додану вартість для операцій з постачання послуг, пов'язаних зі сферами культури й туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їхнього відвідування.

Законопроєкт встановлює знижену ставку податку на додану вартість у розмірі 7% для операцій з постачання послуг з показу вистав, кінопрем'єр, музичних творів, виставкових проєктів. Аналогічна ставка ПДВ вводиться для публічного показу фільмів, адаптованих відповідно до законодавства в україномовні версії для осіб із вадами зору та слуху.

"Такі заходи підтримки зроблять доступнішими продукцію та послуги компаній, що працюють у креативній індустрії, культурі й туризмі, та допоможуть їм мінімізувати негативний вплив від запровадження карантинних заходів через поширення коронавірусу. Також це сприятиме збереженню робочих місць у згаданих сегментах діяльності", - говориться в повідомленні.

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