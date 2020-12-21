Прихильники перевернутого жовто-синього прапора намагалися створити фейковий орган міськради у Львові

Поліція викрила шістьох жителів Львівщини та Рівненщини, які намагалися створити в місті та області фейкові органи влади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Шестеро жителів Львівської та Рівненської областей упродовж грудня 2020 організовували і проводили збори з населенням Львівської області з метою створення непередбачених законодавством органів місцевого самоврядування, які дублюють функції відповідних існуючих органів", - сказано в повідомленні.

7 грудня вони провели збори з мешканцями села у Сколівському районі, 8 грудня - з жителями Львова.

Провадження розслідують за ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь) КК. Покарання за цією статтею - від штрафу 1700 грн до обмеження волі на 3 роки.

Видання Zaxid.net повідомляє, що йдеться про прихильників Анатолія Балахніна з Дніпра. Вони не визнають державу Україна, вважаючи її правонаступницею УРСР. І пропонують створити нову державу з жовто-синім прапором.

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