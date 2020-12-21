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Прихильники перевернутого жовто-синього прапора намагалися створити фейковий орган міськради у Львові

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Прихильники перевернутого жовто-синього прапора намагалися створити фейковий орган міськради у Львові
Поліція викрила шістьох жителів Львівщини та Рівненщини, які намагалися створити в місті та області фейкові органи влади.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Шестеро жителів Львівської та Рівненської областей упродовж грудня 2020 організовували і проводили збори з населенням Львівської області з метою створення непередбачених законодавством органів місцевого самоврядування, які дублюють функції відповідних існуючих органів", - сказано в повідомленні.

7 грудня вони провели збори з мешканцями села у Сколівському районі, 8 грудня - з жителями Львова.

Провадження розслідують за ч.1 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень, поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь) КК. Покарання за цією статтею - від штрафу 1700 грн до обмеження волі на 3 роки.

Видання Zaxid.net повідомляє, що йдеться про прихильників Анатолія Балахніна з Дніпра. Вони не визнають державу Україна, вважаючи її правонаступницею УРСР. І пропонують створити нову державу з жовто-синім прапором.

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Топ коментарі

  • Envoy
    Это кто тебе нашептал ? Надо не флаги переворачивать , а мозги .
  • Шрек Баблокат
    В 2015 году наткнулся в Твиторе на дебилов, призывающих создать на территории Украины некую страну "междуморье"..
    Не поленился и кинул на общеизвестный сайт СБУ заявление на этих сепаров.. а это теже сепары, что "новоросия", только называются по другому..
    Считаю, что нужно наказывать жестче.. от 10 лет урановых утренников и корпоративов в ШИЗО в концлагере "95квартал"..
  • Zenitchik
    То не перевернутий прапор, то зовсім інший прапор. Державний прапор - синьо-жовтий, а типу перевернути - жовто-блакитний. На справді історично український прапор - це жовто-блакитний, а теперішній це перевернутий на догоду кацапії.
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