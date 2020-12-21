Реєстрація на пробне ЗНО стартує 5 січня, вартість участі виросла, - УЦОЯО

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні-2021 відбудеться з 5 по 19 січня.

Зареєструватися на пробне ЗНО можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УЦОЯО.

Вартість проведення пробного тестування відрізнятиметься за регіонами і коливатиметься в межах від 195 до 255 гривень.

"Це пов'язано з особливостями організації пробного ЗНО, зокрема з вартістю друку і доставки матеріалів у певному регіоні, прогнозованою кількістю тестів тощо", - пояснюють в УЦОЯО.

Загалом ціна на пробне ЗНО в 2021 буде вищою, ніж це було в 2020 році. Це пов'язано зі зменшенням очікуваної кількості тестів і підвищенням оплати праці працівників I тарифного розряду.

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"Через складну ситуацію з поширенням СOVID-19 у 2021 році кожен учасник або учасниця зможе вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО, а отже, кількість тестувань значно зменшиться, тому одиниця послуги стане значно дорожчою", - уточнюють у Центрі.

У відомстві додають, що розуміють негативні наслідки підвищення вартості тестування. Крім того, там намагаються компенсувати їх додатковими можливостями.

Водночас, охочі зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів з переліку предметів ЗНО-2021 і пройти тестування вдома.

Після цього внести свої відповіді у форми на спеціальний сервіс для визначення результатів.

Також підготують відеокоментарі до завдань пробного ЗНО-2 021. Експерти проаналізують завдання і порекомендують, як отримати високий бал на ЗНО.