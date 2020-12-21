Біля офісу Зеленського відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Офісу президента відбулася акція протесту "Стоп Шкарлет - не дамо знищити освіту" проти нового глави МОН Сергія Шкарлета. Організаторами виступили студентські та молодіжні громадські організації України.