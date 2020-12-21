Щороку близько 800 російських офіцерів воюють на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький
Це підтверджують дані української розвідки, заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі телепередачі "PROВійсько", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
За його словами, у більшості випадків відбір і підготовка кадрових російських військових, які воюють на Донбасі, здійснюється на території Південного військового округу. Скібіцький також зазначив, що окупанти використовують фальшиві документи, щоб максимально засекретити участь кадрових російських військових у бойових діях на території України.
У розвідки України є інформація про командирів усіх окупаційних військ періоду 2014-2017 років. Збір доказів участі вищого військового керівництва і військовослужбовців Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності триває.
Вся отримана інформація передається і надалі передаватиметься в міжнародні суди.