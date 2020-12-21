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Щороку близько 800 російських офіцерів воюють на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький

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Щороку близько 800 російських офіцерів воюють на Донбасі, - представник ГУР МО Скібіцький
Щороку на ротаційній основі участь у бойових діях на Донбасі беруть приблизно 800 кадрових офіцерів Збройних сил Росії. Країна-агресор видає їм документи для прикриття і паспорти "ЛДНР".

Це підтверджують дані української розвідки, заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в ефірі телепередачі "PROВійсько", передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За його словами, у більшості випадків відбір і підготовка кадрових російських військових, які воюють на Донбасі, здійснюється на території Південного військового округу. Скібіцький також зазначив, що окупанти використовують фальшиві документи, щоб максимально засекретити участь кадрових російських військових у бойових діях на території України.

У розвідки України є інформація про командирів усіх окупаційних військ періоду 2014-2017 років. Збір доказів участі вищого військового керівництва і військовослужбовців Росії в скоєнні на території України злочинів проти людяності триває.

Вся отримана інформація передається і надалі передаватиметься в міжнародні суди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штатна чисельність російсько-окупаційних військ на Донбасі - 35,5 тисячі осіб, - представник ГУР МО Скібіцький

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Топ коментарі

  • Igor Bogolyubov
    За полгода можно, конечно, научить гопника, стрелять из современного оружия, но привить офицерскую честь мордвино-тунгускому ратнику - невозможно. Вид человеческой крови по-прежнему возбуждает их воспаленные, пропитые алкоголем мозги.
    Наблюдатели ОБСЕ в своих докладах отмечают, что постоянно видят на оккупированном Россией востоке Донбасса русскоговорящих офицеров без погон, со споротыми шевронами, с оружием в руках, небритыми, в ватниках и шапках ушанках, прибывших на Донбасс в кузовах грузовиков «гумконвоев Путина». Эти, с позволения сказать, «офицеры» нелегально проникли на территорию суверенного государства Украины, занимаются убийствами и мародерством и отправляют в родную Бурятию и Якутию деревянные ящики с трофеями: украденные в брошенных домах телевизоры, стиральные машины, ковры, душевые кабины, смесители и унитазы, демонтированные в Луганской областной больнице.
    Язык не поворачивается назвать офицерами экипаж российского «Бука» из Курска, который с помощью зенитного ракетного комплекса под украинским городом Снежное произвел залп по гражданскому самолету Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», погубив 298 человеческих жизней, в том числе 80 детей.
    Их совесть абсолютно спокойна, когда они убивают украинских пограничников и таможенников на пунктах пропуска через границу, расстреливают служебных овчарок на украинских погранзаставах, бомбят донецкие села вместе с их жителями и выжигают напалмом поля с созревшей пшеницей и подсолнухом. Не гнушаются «господа офицеры» РФ в военных операциях на востоке Украины использовать ложь и откровенный цинизм. Чтобы оправдать полномасштабное вторжение танковых дивизий Сергея Кунжутовича Шойгу вглубь Украины, российские пилоты 15 июля 2014 года на военных многоцелевых самолетах «МиГ-29» с украинскими опознавательными знаками, захваченными российскими оккупантами в Крыму бомбили город Снежное. На третий день после атаки православных россиян на местном кладбище появилось сразу одиннадцать свежих могильных холмиков. Телеоператоры «ЛАЙНОНЬЮС» подали эту информацию своим зрителям, как «зверства укрофашистов».
  • Ольга Пелле
    Сегодня прошла инфа, что рашкованских вагнеров здорово покрошили в ЦАР. Цензор чтото молчит об этой печальной новости.
  • JulyusCaesar
    https://www.youtube.com/watch?v=9NR1CFTuiqQ российских боевиков "Вагнера" разгромили в ЦАР 21 груд. 2020 р.
    Точно ! Є така інфа !
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